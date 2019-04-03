Управляющие компании и ТСЖ должны были исключить строку из платежки «Вывоз ТБО и вывоз ТКО», вместо этого должна появиться строка «Обращение с ТКО». Но, не все компании это сделали и продолжают принимать платежи за вывоз ТБО. Это - нарушение Жилищного кодекса.

Лариса Анисимова, руководитель ООО "Экология-Новосибирск»: «Вывоз ТБО и вывоз ТКО» - вне закона. Сегодня можно оплачивать только услугу регионального оператора «Обращение с ТКО» - 92 рубля 44 копейки с человека».

Если же вы заплатили по старой схеме, сообщите об этом в жилищную инспекцию. Вашу управляющую компанию ждет штраф, а вас - перерасчет.

Можно ли не платить, если вы не живете длительный период в квартире, например, лето - на даче. Да, можно. Предоставляете региональному оператору справку о том, что отсутствовали в течение такого-то времени (указываются даты), и вам сделают перерасчет. Список документов есть на сайте.

Почему начисляют плату на квартиру, если в ней никто не прописан? По закону начисляют оплату по количеству проживающих, если никто не прописан, то по количеству собственников. Если же и собственник не проживает, вам нужно предоставить один из документов, о котором мы сказали чуть выше - список на сайте, и с вас снимут оплату за мусор. Справку нужно предоставлять каждый месяц.

Дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во дворах, предположительно, уже летом.