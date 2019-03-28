В Татарске перед судом предстанет директор общества, обвиняемый в хищении имущества 59 жителей Татарского района путем обмана на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Наталья Чурилова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества, обвиняемого в хищении имущества жителей села Казачий Мыс, путем обмана, на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

46-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, на протяжении нескольких лет скупал у жителей села сельхозпродукцию, однако не оплачивал её полностью. Таким способом мужчине удалось похитить 1 миллион 416 тысяч рублей. Первоначально действия мужчины следственным органом были квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ (преступление средней тяжести), санкция которой предусматривает различные виды наказаний. Однако, после вмешательства межрайонного прокурора действия обвиняемого были переквалифицированы на часть 4 статьи 159 УК РФ (тяжкое преступление), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до трех лет, а директор общества в полном объеме возместил потерпевшим причиненный им ущерб, выплатив жителям села 1 миллион 416 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд.