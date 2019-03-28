Администрация Татарского района информирует жителей о проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных в целях:

- регулирования их численности;

- возвращения их собственникам либо передачи в приемник с последующим размещением в приюте для безнадзорных животных.

Данные мероприятия направлены на снижение количества случаев заболеваний бешенством, а также численности безнадзорных животных во всех населённых пунктах Татарского района. Убедительно просим Вас в соответствии с законом РФ придерживаться правил выгула домашних животных: выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение, выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула. Все собаки в состоянии свободного выгула, обнаруженные вне частных, огороженных территорий, подлежат отлову. Будьте бдительны!

Отлов будет производиться 3 – 4 апреля по заявлению на отлов безнадзорных животных. Для уточнения информации, а так же всем кто хочет оказать содействие, можно обратиться по телефону: 20-862, 21-061.