Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч людей и в конечном итоге – качество жизни наших граждан. Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед коммунальными службами. Это и модернизация инфраструктуры, и капитальный ремонт жилфонда, и повышение эффективности работы компаний рынка ЖКХ. Уверены, что наши совместные усилия в этом направлении приведут к улучшению качества работы ЖКХ. Позвольте выразить всем работникам индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрасли искреннюю благодарность за преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно. От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в вашей непростой, такой нужной людям работе!

В.В. Смирнов, глава Татарского района