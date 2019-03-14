Он уточнил, что уже в текущем году регион получит 885 миллионов рублей. На эти средства в 59 поселениях области благоустроят 133 дворовые территории многоквартирных домов и 42 общественных пространства. До 2024 года планируется благоустроить 810 дворовых территорий МКД и 514 общественных пространств - всего 1324 объекта.

Министр Денис Архипов обратил внимание на то, что с этого года ужесточились требования к проектным решениям благоустройства территорий - теперь они подлежат обязательной госэкспертизе. Это повысит качество проектов. Не менее важным должно стать участие граждан в реализации проектов, в их отборе.

В числе приоритетных направлений нацпроекта Денис Архипов назвал капитальный ремонт МКД, расселение ветхого и аварийного жилья, обеспечение жителей области чистой питьевой водой.

Министр напомнил, что в текущем году возобновлена федеральная поддержка переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На эти цели Новосибирской области до 2024 года из федерального бюджета выделят порядка 4,7 миллиарда рублей, в том числе в 2019-м - около 500 миллионов рублей. В ближайшие шесть лет планируется расселить более 108 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На обеспечение чистой питьевой водой региону выделят порядка трех миллиардов рублей.

Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в регионе с 2017 года. За прошедший период благоустроено 75 общественных пространств и 363 придомовые территории. На эти цели направлено более 1,3 миллиарда рублей. С этого года федеральный проект приобрел новый статус, он вошел в состав нацпроекта "Жилье и городская среда".