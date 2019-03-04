Интерес к местной рыбе проявляют потребители из Германии, Дании, Литвы и других стран. Общий объем вылова рыбы составил более 11 183 тонн.

О развитии рыбной отрасли региона, объемах добычи рыбы на водоемах области рыбодобывающими организациями в 2018 году, эффективности пользования рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, рыбоводных участков для развития товарного рыбоводства 1 марта в ходе пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

В частности министр подчеркнул, что общий объем добычи (вылова) рыбы увеличился более чем на 1813 тонн по сравнению с 2017 годом, и составил более 11183 тонн.

– Рыбохозяйственная отрасль Новосибирской области в последние годы имеет стабильную динамику развития, а общий объём добычи рыбы в 2018 году возрос почти на две тысячи тонн. В целом, по развитию рыбохозяйственного комплекса во внутренних водоемах Новосибирская область занимает ведущее место в Российской Федерации и лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе, – отметил Андрей Даниленко.

Также министр отметил, что промышленный вылов рыбы в минувшем году увеличился более чем на 1850 тонн. Это позволило более активно развивать промышленный сектор отрасли. Кроме того, более 500 тонн рыбной продукции было реализовано в зарубежные страны, интерес к продукции Новосибирской области проявляют потребители Германии, Чехии, Франции, Дании, Литвы и других стран.

В 2018 году прирост предоставленных в пользование рыбоводных и рыбопромысловых участков, предназначенных для осуществления товарного и промышленного рыболовства, составил 25 единиц, на 15 единиц увеличилось количество рыбохозяйственных организаций. В рыбохозяйственных организациях в 2018 году дополнительно введено 182 новых рабочих места.

В том же году в Новосибирской области, по данным Правительства НСО, стало использоваться в производстве рыбной продукции на 20% больше рыбы местного происхождения. Общий объем производства рыбной продукции в регионе в минувшем году составил 29,5 тысячи тонн, в том числе из рыбы местного происхождения – 6,9 тысячи тонн. В сравнении с прошлым годом прирост производства рыбной продукции составил 4,6 тысячи тонн, в том числе из рыбы местного происхождения – 1,1 тысячи тонн.