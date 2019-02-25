22 февраля в больницу города Татарска из дома в селе Киевка был госпитализирован с колото-резаным ранением живота 54-летний мужчина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и убийство по неосторожности. Как выяснили оперативники, подозреваемый нанес удар ножом сожителю своей матери на фоне личных неприязненных отношений. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.