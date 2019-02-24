35-летний житель Куйбышева пропал 16 декабря 2018 года, об этом рассказывает группа «Бюро находок Новосибирска».

Без вести пропал Синюгин Александр Михайловиче, 1983 г.р., который 16 декабря 2018 года, ушёл из дома в городе Куйбышеве, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 183 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет не по погоде: утеплённая толстовка, синтепоновая жилетка, джинсы, калоши, летняя кепка.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛИЗА АЛЕРТ»).