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- В нелёгких условиях современных деревенских реалий успешно продолжает работать Варваровский ФАП
- В Татарском районе завершился месячник военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи. В рамках мероприятия проходил смотр-конкурс исполнения строевой песни и подготовки. Смотр был посвящён Дню защитника Отечества и проходил под названием «Служить России!».
- Выборы кандидата от Татарского района в молодёжный парламент Новосибирской области состоялись в минувший вторник. Всё серьёзно и по-взрослому. Регистрация, бюллетени и тайное голосование
- В Новосибирске завершился областной чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Россия
- Не смотря на то, что за окном ещё февраль, в районе уже началась подготовка к летней оздоровительной кампании
- Клюшки, лыжи и пневматическое оружие. Минувшие выходные в Татарском районе выдались весьма спортивными.
Источник: ОТС Татарск