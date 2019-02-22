С 25 февраля по 1 марта в Татарском районе будет проведено межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». В период операции сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции Федеральной службы исполнения наказаний России и Отдела ГИБДД МО МВД России «Татарский» будут организованы мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения среди населения и рейдовые мероприятия по пресечению случаев вождения в нетрезвом виде.

Берегите себя и своих близких, не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулём, сообщайте о таких нарушениях в полицию. Не садитесь в состоянии алкогольного опьянения за руль! Напомним, ответственность за езду в нетрезвом виде. Если раньше это было просто лишение прав, то сейчас это штраф 30 тысяч рублей с лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если вы решили передать управление пьяному водителю, то подобного наказания вам не избежать. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения наказание также не меняется! В случае, когда водитель пьян и не имеет прав или лишен их, он будет подвергнут аресту до 15 суток. Если человек снова решит сесть за руль пьяным, то это уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, грозящая лишением свободы на срок до двух лет.

Оксана Сухинина, начальник филиала по Татарскому району УИИ ГУФСИН РФ по НСО