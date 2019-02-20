26 февраля в 11.00 в кабинете № 36 администрации Татарского района по адресу: г. Татарск, ул. Ленина 56, состоятся публичные слушания по проекту Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Татарского района на 2019-2030 годы. С проектом документа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Татарского района в разделе «Стратегическое планирование» regiontatarsk.nso.ru/page/1870. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители Татарского района.