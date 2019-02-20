В Татарске перед судом предстанет бывший чиновник сельсовета, обвиняемая в мошенничестве. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего специалиста Новотроицкого сельсовета. 51-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения». По версии следствия, обвиняемая, выполняя услуги бухгалтера, с 12 июля по 30 октября 2017 г. путем обмана и злоупотребления доверием использовала электронную подпись главы администрации сельсовета. Этой подписью она утверждала платежные документы для перечисления заработной платы, вносила в реестры завышенные сведения о зарплате (о перечислении денежных средств на свой счет и счет бывшего работника администрации). После составления реестров она отправляла их для исполнения в банк, где на счет администрации поступали денежные средства. Таким способом женщине удалось похитить свыше 20 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд.