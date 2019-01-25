Важнейшим направлением деятельности следственного отдела МО МВД России «Татарский» в 2018 г. являлось раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений. Результаты данной деятельности напрямую взаимосвязаны с законными правами и законными интересами граждан, и поэтому данное направление является приоритетным. В 2018 г. в производстве следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» находилось 421 уголовное дело. Было окончено 213 уголовных дел, направленно прокурору 216 дел. На дополнительную проверку прокурором возвращено одно уголовное дело. Прекращенных дел в 2018 г. не было. По оконченным уголовным делам с целью принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлении и других нарушений закона, следственным отделом вынесено 213 представлений. Процент возмещения материального ущерба потерпевшим по оконченным уголовным делам составил 77,2%. По итогам работы в 2018 г. следственный отдел МО МВД России «Татарский» по территориальной группе среди следственных отделов Главного управления МВД России по Новосибирской области занял 1-е место.

Д.В. Осипов, замначальника следственного отдела