В праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства Татарск посетит епископ Каинский и Барабинский Феодосий. Владыка будет совершать Божественную Литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы. После Богослужения состоится большой крестный ход.





Всероссийский праздник День народного единства установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с чудотворной иконой Казанской Божией Матери под предводительством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

(На фото: крестный ход на День народного единства в 2017 году)



