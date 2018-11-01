Со 2 по 4 ноября в Татарске пройдет детский хоккейный турнир в честь Дня народного единства. Участие в соревнованиях примут команды: «Юность» (Татарский район), «Авиатор» (Обь), «Форпост» (Исилькуль), «ХШ им. Кожевникова-07» (Омск), «Айсберг» (Колывань), «Титаны» (Новосибирск), «ХШ им. Кожевникова-08».

Расписание игр

2 ноября

12.00 «Юность» – «Авиатор»

14.00 «Айсберг» - «Титаны»

16.00 «ХШ Кожевникова-07» - «Авиатор»

18.00 «Юность» – «Форпост»

20.00 «Айсберг» - «ХШ Кожевникова-08»

​3 ноября

8.00 «Форпост» - «ХШ Кожевникова-07»

10.00 «Титаны» - «ХШ Кожевникова-08»

12.00 «Юность» - «ХШ Кожевникова-07»

14.00 «Авиатор» - «Форпост»

17.00 1\2 финала

19.00 1\2 финала

4 ноября

9.00 матч за 5 место

11.00 матч за 5 место

13.00 финал

3 ноября в спорткомплексе «Космос» пройдёт спортивный праздник, посвященный Дню народного единства. После торжественного открытия в 10.45 здесь состоятся соревнования по настольному теннису, гиревому спорту, стритболу.

4 ноября на стадионе «Локомотив» состоится турнир по городошному спорту, посвященный Дню народного единства. Начало соревнований в 11.30.

4 ноября в 11.30 в районном Доме культуры «Родина» будет проходить районный фестиваль национальной песни и танца «В единстве - наша сила!». В 19.00 в РДК состоится Всероссийская акция «Ночь искусств».