Со 2 по 4 ноября в Татарске пройдет детский хоккейный турнир в честь Дня народного единства. Участие в соревнованиях примут команды: «Юность» (Татарский район), «Авиатор» (Обь), «Форпост» (Исилькуль), «ХШ им. Кожевникова-07» (Омск), «Айсберг» (Колывань), «Титаны» (Новосибирск), «ХШ им. Кожевникова-08».
Расписание игр
2 ноября
12.00 «Юность» – «Авиатор»
14.00 «Айсберг» - «Титаны»
16.00 «ХШ Кожевникова-07» - «Авиатор»
18.00 «Юность» – «Форпост»
20.00 «Айсберг» - «ХШ Кожевникова-08»
8.00 «Форпост» - «ХШ Кожевникова-07»
10.00 «Титаны» - «ХШ Кожевникова-08»
12.00 «Юность» - «ХШ Кожевникова-07»
14.00 «Авиатор» - «Форпост»
17.00 1\2 финала
19.00 1\2 финала
9.00 матч за 5 место
11.00 матч за 5 место
13.00 финал
3 ноября в спорткомплексе «Космос» пройдёт спортивный праздник, посвященный Дню народного единства. После торжественного открытия в 10.45 здесь состоятся соревнования по настольному теннису, гиревому спорту, стритболу.
4 ноября на стадионе «Локомотив» состоится турнир по городошному спорту, посвященный Дню народного единства. Начало соревнований в 11.30.
4 ноября в 11.30 в районном Доме культуры «Родина» будет проходить районный фестиваль национальной песни и танца «В единстве - наша сила!». В 19.00 в РДК состоится Всероссийская акция «Ночь искусств».