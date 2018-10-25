18 сентября сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Чановском у району в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного мужчины пакет с веществом растительного происхождения. По результатам исследования выяснилось, что изъятое вещество является марихуаной массой более 500 граммов. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





Аналогичное преступление было раскрыто 10 октября сотрудниками Отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России «Ордынский». При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили по месту жительства 22-летнего жителя села Новый Шарап Ордынского района 510 граммов марихуаны.





Оба задержанных признались, что собрали части наркосодержащего растения на пустырях в сельской местности для личного употребления.





В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.