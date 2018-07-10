7 июля в Чановском районе прошел межнациональный семейный праздник культуры и спорта «Сабантуй - 2018».

Открыли праздник первый заместитель главы администрации Чановского района Рашид Сайнуллович Ибрагимов и директор Новосибирск ого областного Татарского культурного центра, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, заслуженная артистка республики Татарстан Равза Шамильевна Тихомирова. Сабантуй – праздник весеннего обновления природы, праздник, не затерявшийся в пучине времени, донесший свой аромат до наших дней.

Он проводился после весенних полевых работ. «Сабан» – это «плуг», «туй» - это «свадьба» или «праздник». Сабантуй – это «Праздник плуга», «Праздник труда», поэтому на нем подвели итоги посевной компании и наградили семь лучших сельскохозяйственных обществ, вручили благодарственное письмо и ценный подарок от Главы Чановского района Г.Н. Дюсеновой, в связи с присвоением высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

С 1 по 18 июня 2018 г проводился районный конкурс социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в Чановском районе Новосибирск ой области на празднике победители получили сертификаты.

В этом году Сабантуй совпал с великим праздиком “Днем семьи любви и верности”. Праздником влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, «в горе и в радости»! 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, то есть всего того прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство любви. Тепло всех присутствующих поздравил председатель Совета депутатов Чановского района В.Г. Шнайдер и вручил награды и подарки: медаль «За любовь и верность» и грамота организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ за сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании вручили Михаилу Александровичу и Наталье Михайловне Филипповым, на празднике присутствовала семья, чей семейный стаж исчисляется десятками лет: семья Александра Николаевича и Раисы Валентиновны Шевцовых, 15 мая 2018 года семья отметила золотую свадьбу. Сертификат ко Дню Семьи, Любви и Верности вручили: семье Франц Виктору Карловичу и Валентине Петровне. 7 июля заключили брак семьи Шевченко Владимир и Александра, и Сулеймановы Зейнур и Эльмира семьи были приглашены на праздник.

Старт праздничному мероприятию дал Гимн Сибири в исполнении Луизы Ахтареевой и запуск вымпела Сабантуя на воздушных шарах. После официальной части гости ознакомились с работой праздничных площадок. Каждый присутствующий смог найти увлечение по душе. Большую аудиторию собрали вокруг себя спортивные площадки, на которых проходили гиревой спорт, конные скачки, перетягивание каната. В рамках Сабантуя состоялся и турнир по национальной борьбе на поясах «Корэш», победитель которого, Бадалов Абдулкахар, получил почетное звание «Лучший борец Сабантуя-2018» и живой приз – барана. Нашли своих участников и народные игры: бой мешками, лазание по шесту, срезание призов и многое другое. Никого не оставили равнодушными уютные национальные подворья.

А в это время на основной сцене полным ходом проходил праздничный концерт творческих коллективов района и гостей. В конце вечера жюри выбрало «Мисс Сабантуй-2018» из трех претенденток. Конкурс прошел в три этапа — сначала девушки показали визитку и творческий номер, а затем представили национальные блюда. Оценивали девушек директор Новосибирск ого государственного областного татарского центра, заслуженный работник культуры республики Татарстан Равза Шамильевна Тихомирова, режиссер МАУК «Чановский РДК» Анна Владимировна Щербакова, руководитель татарского центра района Луиза Ахмедовна Ахтареева. «Мисс Сабантуй – 2018» стала Диана Аминова из с. Тебисское.

В подарок победительница получила миксер, остальные девушки получили поощрительные подарки. Все желающие могли полакомиться вкусными шашлыками. Купить прохладительные напитки и сладости. Все площадки работали слаженно и дружно, были соблюдены все меры безопасности, на местах находились работники специальных служб.

Фото С.А. Башкирова