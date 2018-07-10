Для каждого из нас в жизни существует свой идеал, пример для подражания. Внутренне мы так или иначе хотим быть похожими на тех, кем гордимся, кого любим, о ком помним… Большим примером для меня стали судьбы двух моих бабушек, и сегодня я хочу познакомить Вас с одной из них.

Мы не были знакомы - это так,- бабушка ушла из жизни еще до моего рождения. Воспоминания моих родных, односельчан, рассказы старожил нашего села познакомили меня с этой замечательной женщиной. Недаром ведь говорят, что венец каждой человеческой жизни - есть память о ней. Я горжусь своей бабушкой - и сегодня хочу рассказать про неё вам.

Семёнова Зинаида Германовна, родилась в деревне Розенталь 7 февраля 1932 года. Семья была многодетной - пять сестёр и брат. Рано лишившись отца (в 1939 году он был расстрелян, впоследствии реабилитирован), дети научились во всём помогать матери, особенно тяжело пришлось в военные годы. По окончании восьмилетней школы, моя бабушка, тогда еще в возрасте 14 лет, поступила на работу в Степановскую МТС в качестве прицепщицы, затем окончила курсы механизаторов и получила редкую для женщины профессию трактористки. Уже в 1950 году Зинаида Германовна была принята трактористкой в Степановскую МТС. Упорства бабушке было не занимать, и уже работая в Ускюльском совхозе в шестидесятые годы, она вопреки всему дружила со своим «железным конём». В зимний период она работала на животноводстве: подвозила и раздавала корма, отгружала навоз, чистила подъездные пути от снега, а с весны и до самой осени занималась пропашными культурами. В 1977 году Зинаида Германовна организовала в селе Ускюль женскую тракторную бригаду, первую в Татарском районе. Бригада состояла из пяти женщин, бригадиром была моя бабушка. Звено занималось выращиванием кукурузы на силосную массу. Звено быстро набирало известность в районе, в области, и уже через несколько лет через Министерство сельского хозяйства женская бригада стала обладателями трёх новых «колёсиков»- МТЗ-80. Из года в год звено добивалось высоких показателей, получая по 250-350 центнеров зелёной массы. В 1988 году Семёновой Зинаиде Германовне Указом Президиума Верховного Совета СССР был вручён приз Паши Ангелиной - одна из высших наград в области сельского хозяйства СССР.

Имея мужскую профессию, добиваясь высоких результатов в выращивании кукурузы, бабушка всегда оставалась любящей женой и матерью, задорной женщиной, всю свою жизнь была еще и общественным деятелем. Зинаида Германовна неоднократно избиралась депутатом местного и районного Советов, являлась депутатом областного Совета двух созывов, была делегатом съездов КПСС, членом Коммунистической партии СССР. Помимо всего вышеперечисленного, успевала вести активную общественную работу и в селе – была редактором стенной газеты, пела в хоре. Для меня, как для внучки, очень приятно слышать рассказы о том, что двери дома моей бабушки были всегда распахнуты для гостей – она любила общаться, могла поддержать словом и делом, когда нужно - помолчать, а иногда и от души спеть. Несмотря на тяжелый труд, общественную работу, непростую судьбу, они вместе с мужем, Семёновым Виктором Павловичем, воспитали четверо детей, один из них - мой отец.

Мне не довелось познакомиться с ней, но я знаю про неё очень многое, я слышу, с каким чувством о ней вспоминают другие, и порою этого достаточно. Память побеждает смерть.

Лидия ДУДКА