С 28 июня открывается движение по межмуниципальному автобусному маршруту «Автовокзал (г. Новосибирск) – с. Усть-Тарка». Возобновить работу маршрута ранее поручал глава Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, министерством организовано прямое автобусное сообщение между с. Усть-Тарка и г. Новосибирском. Движение автобусов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 593Л «Автовокзал (г. Новосибирск) – с. Усть-Тарка» будет проходить по следующей схеме: из г. Новосибирска по трассе «Байкал» до г. Татарска, с дальнейшим следованием до с. Усть-Тарка. Для организации перевозок минтрансом региона был проведен конкурс, победителем которого стал ИП Лядусов А.Н. Перевозчиком закуплены новые автобусы.

Перевозки пассажиров по маршруту №593Л начнутся с 28 июня 2018 года. «Маршрут позволит жителям Усть-Таркского и близлежащих районов добираться до г. Новосибирска без пересадок. В первую очередь, данным маршрутом смогут воспользоваться граждане льготных категорий, проживающие в Усть-Таркском и Татарском районах, у которых данная возможность отсутствовала», – отметил Анатолий Костылевский.

В соответствии с расписанием автобус будет отправляться из г. Новосибирска в 14.15 по понедельникам, четвергам и субботам. Отправление из с. Усть-Тарка в 11.00 по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около восьми часов. В случае увеличения пассажиропотока минтрансом рассматривается возможность перевода маршрута на ежедневное курсирование автобусов.

Напомним, что во время рабочей поездки главы региона Андрея Травникова в Усть-Таркский район 29 мая состоялся разговор с жителями по актуальным вопросам. В частности, обсуждался вопрос автобусного сообщения с Новосибирском и Татарском. Андрей Травников распорядился разработать меры, необходимые для улучшения междугороднего транспортного сообщения.