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16 июня в Татарске  прошла олимпиада музыки  и спорта, посвященная 20-летию телеканала ОТС в эфире. В рамках олимпиады прошел  турнир по футболу среди сельских команд Новосибирской области на кубок телеканала ОТС и большая концертная программа. В турнире  приняли участие 8 команд из Татарского, Чистоозерного и Усть-Таркского  районов. По итогам соревнований в финал прошли две команды: команда Чистоозерного района и команда Татарского педагогического колледжа. Победители примут участие в финальных соревнованиях 21 июля в Ордынском районе. В рамках праздничной программы ведущие телеканала ОТС  и жители Татарского района в прямом эфире задавали главе района вопросы. Владимир Васильевич Смирнов ответил на вопросы и поздравил телеканал с юбилеем. В праздничной  концертной программе приняли участие творческие коллективы Татарского района и г. Новосибирска. Закончилось мероприятие праздничным фейерверком.

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Источник: ОТС  

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