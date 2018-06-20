16 июня в Татарске прошла олимпиада музыки и спорта, посвященная 20-летию телеканала ОТС в эфире. В рамках олимпиады прошел турнир по футболу среди сельских команд Новосибирской области на кубок телеканала ОТС и большая концертная программа. В турнире приняли участие 8 команд из Татарского, Чистоозерного и Усть-Таркского районов. По итогам соревнований в финал прошли две команды: команда Чистоозерного района и команда Татарского педагогического колледжа. Победители примут участие в финальных соревнованиях 21 июля в Ордынском районе. В рамках праздничной программы ведущие телеканала ОТС и жители Татарского района в прямом эфире задавали главе района вопросы. Владимир Васильевич Смирнов ответил на вопросы и поздравил телеканал с юбилеем. В праздничной концертной программе приняли участие творческие коллективы Татарского района и г. Новосибирска. Закончилось мероприятие праздничным фейерверком.
Источник: ОТС