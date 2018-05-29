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29.05.2018 | 05:53
Информатор
68
- совещание с главами МО
- единый день призывника
- фестиваль "Школа. Творчество. Успех"
- поэтический вечер М.Илюшина
- "музейная ночь - 2018"
- премьера спектакля "Отцы"
Источник:
https://vk.com/denzadnemtatarsk
"Отцы". Видеоверсия
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