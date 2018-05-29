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- совещание с главами МО 
- единый день призывника 
- фестиваль "Школа. Творчество. Успех"

- поэтический вечер М.Илюшина 
- "музейная ночь - 2018" 
- премьера спектакля "Отцы"

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Источник: https://vk.com/denzadnemtatarsk  

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