

Все спектакли "Первого шага" здесь: Съёмка: Виктор Ильяшенко, Андрей СимаковВсе спектакли "Первого шага" здесь: https://vk.com/videos-4140081?section=album_55924280

Это спектакль о мужчинах, объединенных общим страхом и общим волнением – на протяжении ночи они ждут рождения своих детей, каждый из них гадает, каким будет их завтрашний день и мир. Переживая за детей, которые вот-вот должны родиться, герои невольно дают оценку окружающей действительности. В этой пьесе все люди хорошие. Человек, ждущий своего ребенка в роддоме, не может быть плохим.Приятного просмотра!