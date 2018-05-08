Оперативную обстановку в районе обсудили на оперативном совещании руководители структурных подразделений администрации и организаций с главой Усть-Таркского района Александром Турлаковым.

На первое место при рассмотрении насущных вопросов вынесли пожарную безопасность.

-Необходимо принять все меры, чтобы не допустить на территории района создание чрезвычайной ситуации, - заявил глава района перед собравшимися.

– Давайте обратим внимание на засохшую растительность за огородами, у дворов. В райцентре много ветхих заброшенных домов, в свою очередь создающих риск для окружающих. Кроме того, они портят внешний вид населенного пункта. И не только Усть- Тарки. Это касается всех сел. Нужно найти хозяев заброшенных жилищ, составить с ними разговор или действовать в рамках закона.

Перед участниками совещания были представлены фотоснимки, на которых изображены ветхие строения, груды мусора, поваленные палисадники, травяные заросли и даже сенажные тюки на обочине улицы по ул. Иванова. И все это – наша Усть-Тарка.

На совещании затронули и другие темы. Например, ситуации с кражами лошадей, которые участились последнее время.

- Необходимо довести до сведения руководителей сельхозпредприятий, личных владельцев, информацию о более внимательном отношении к содержанию этих животных - заявил и.о. начальника ОП «Усть-Таркское», майор полиции Павел Булкин.

- Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить кражи и если случились – оперативно раскрыть. Однако, отношение хозяев к содержанию – основополагающее. Татьяна Рабочева