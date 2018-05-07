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07.05.2018 | 12:59
Информатор
393
- 23 сессия III созыва совета депутатов Татарского района
- день призывника
- 100летие военных комиссариатов
- 1 мая
- ART TUR
- Романтика романса
Источник:
ОТС Татарск
В Татарске хоккеисты из Новосибирской и Омской областей разыграют Кубок Победы
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