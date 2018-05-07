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- 23 сессия III созыва совета депутатов Татарского района
- день призывника 
- 100летие военных комиссариатов 
- 1 мая 
- ART TUR 
- Романтика романса

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Источник: ОТС Татарск  

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