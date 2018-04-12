В Татарске полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. 11 апреля на пересечении улицы Спартака и переулка Мамонтова в г. Татарске неизвестный отобрал у 38-летнего прохожего сотовый телефон. Сумма ущерба составила 2500 рублей. Владелец похищенного имущества незамедлительно обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции спустя три часа установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж). Похищенное было изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.