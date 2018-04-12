Государственный Фонд кино подвел итоги очередного конкурса на получение финансовой поддержки для открытия или модернизации кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. В этом году средства будут выделены 172 кинозалам в 56 регионах, в их числе — Татарский район. Средства на оборудование кинозала в сумме 5 млн. руб. получит РДК «Родина». После оборудования в кинотеатре будет демонстрироваться не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале года.