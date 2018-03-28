Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника железнодорожного вокзала «Татарская». Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, халатно относясь к своим обязанностям, не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям. Фактически не осматривая состояние платформ перрона вокзала, обвиняемый вносил в отчетные формы записи об отсутствии каких-либо замечаний. Вместе с тем, в силу неблагоприятных погодных условий, а также вследствие большого количества неубранного снега в ноябре 2017 года на второй островной посадочной платформе ст. Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей, а также наледь по всей площади второй островной посадочной платформы.