В
АО «РЭС» определили лучший филиал по работе с потерями электрической энергии за
2017 год. Учитывая актуальность проблемы роста коммерческих потерь,
обусловленных хищениями электроэнергии, в АО «РЭС» в 2017 году была утверждена
долгосрочная комплексная программа мероприятий по работе с потерями
электрической энергии.
В
течение года всеми филиалами общества велась непрерывная работа по снижению
уровня потерь, в том числе:
–
массовая проверка приборов учета потребителей и снятие контрольных показаний, а
также инструментальное обследование измерительных комплексов учета электроэнергии;
– систематические рейды по выявлению бездоговорного и безучетного потребления и отключение злостных нарушителей;
– установка антимагнитных пломб и других знаков визуального контроля с целью пресечения воздействия на приборы учета магнитным полем;
– внедрение современных интеллектуальных комплексов учета электрической энергии;
– проведение мероприятий по привлечению злостных нарушителей к ответственности;
– повышение квалификации персонала по поиску и способам определения хищений энергии с помощью специальных инструментов и оборудования.
Выявление
и пресечение фактов хищения электроэнергии, а также привлечение к
ответственности нарушителей были организованы в тесном взаимодействии с
территориальными отделениями ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и органами
правопорядка.
По
итогам 2017 года удалось достичь снижения потерь в сетях АО «РЭС» на территории
Новосибирской области на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, что дало эффект
в размере 111,5 миллионов кВт/ч. А лучший результат среди филиалов общества
показали «Татарские электрические сети».
Филиалу удалось достичь снижения потерь электроэнергии на 19,2 млн. кВт/ч, что на 3,24% меньше относительно установленного плана. На протяжении всего года филиалом АО «РЭС» «Татарские электрические сети» перевыполнялись все плановые показатели в части организационных и технических мероприятий. Так, за 2017 год специалистами филиала:
– составлено более 200 актов о неучтенном потреблении электрической энергии на 1 858,6 тыс. кВт/ч,
– установлено более 35 тыс. антимагнитных пломб на приборы учета;
– проведены проверка и снятие контрольных показаний у 60,5 тыс. потребителей;
– установлено 143 контрольных прибора учета на границе балансовой принадлежности с потребителями.
Всего
в зону обслуживания филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети» входят шесть районов на западе Новосибирской
области, в каждом из которых предприятие представлено местными подразделениями –
районами электрических сетей (РЭСами). Общий успех филиала обеспечила именно
слаженная и результативная работа каждого РЭСа.
А первое место среди всех районов электрических сетей на территории Новосибирской области занял татарский РЭС филиала «Татарские электрические сети», снизивший уровень потерь на 6%.
Достижение подобных результатов, безусловно, отразилось и на потребителях. Реализация комплекса мероприятий по пресечению неучтенного потребления позволила обеспечить стабильное качество электрической энергии и повысить пожарную безопасность. Ведь хищение электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, что, в свою очередь, способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато отключением электроснабжения и возникновением пожаров. Таким образом, основная задача общества по обеспечению бесперебойности и повышению надежности электроснабжения неразрывно связана с выполнением мероприятий по снижению потерь электрической энергии, вызванных хищениями.