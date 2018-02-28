В АО «РЭС» определили лучший филиал по работе с потерями электрической энергии за 2017 год. Учитывая актуальность проблемы роста коммерческих потерь, обусловленных хищениями электроэнергии, в АО «РЭС» в 2017 году была утверждена долгосрочная комплексная программа мероприятий по работе с потерями электрической энергии.



В течение года всеми филиалами общества велась непрерывная работа по снижению уровня потерь, в том числе:



– массовая проверка приборов учета потребителей и снятие контрольных показаний, а также инструментальное обследование измерительных комплексов учета электроэнергии;



– систематические рейды по выявлению бездоговорного и безучетного потребления и отключение злостных нарушителей;

– установка антимагнитных пломб и других знаков визуального контроля с целью пресечения воздействия на приборы учета магнитным полем;

– внедрение современных интеллектуальных комплексов учета электрической энергии;

– проведение мероприятий по привлечению злостных нарушителей к ответственности;

– повышение квалификации персонала по поиску и способам определения хищений энергии с помощью специальных инструментов и оборудования.

Выявление и пресечение фактов хищения электроэнергии, а также привлечение к ответственности нарушителей были организованы в тесном взаимодействии с территориальными отделениями ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и органами правопорядка.



По итогам 2017 года удалось достичь снижения потерь в сетях АО «РЭС» на территории Новосибирской области на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, что дало эффект в размере 111,5 миллионов кВт/ч. А лучший результат среди филиалов общества показали «Татарские электрические сети».



Филиалу удалось достичь снижения потерь электроэнергии на 19,2 млн. кВт/ч, что на 3,24% меньше относительно установленного плана. На протяжении всего года филиалом АО «РЭС» «Татарские электрические сети» перевыполнялись все плановые показатели в части организационных и технических мероприятий. Так, за 2017 год специалистами филиала:

– составлено более 200 актов о неучтенном потреблении электрической энергии на 1 858,6 тыс. кВт/ч,

– установлено более 35 тыс. антимагнитных пломб на приборы учета;

– проведены проверка и снятие контрольных показаний у 60,5 тыс. потребителей;

– установлено 143 контрольных прибора учета на границе балансовой принадлежности с потребителями.

Всего в зону обслуживания филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети» входят шесть районов на западе Новосибирской области, в каждом из которых предприятие представлено местными подразделениями – районами электрических сетей (РЭСами). Общий успех филиала обеспечила именно слаженная и результативная работа каждого РЭСа.



А первое место среди всех районов электрических сетей на территории Новосибирской области занял татарский РЭС филиала «Татарские электрические сети», снизивший уровень потерь на 6%.

Достижение подобных результатов, безусловно, отразилось и на потребителях. Реализация комплекса мероприятий по пресечению неучтенного потребления позволила обеспечить стабильное качество электрической энергии и повысить пожарную безопасность. Ведь хищение электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, что, в свою очередь, способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато отключением электроснабжения и возникновением пожаров. Таким образом, основная задача общества по обеспечению бесперебойности и повышению надежности электроснабжения неразрывно связана с выполнением мероприятий по снижению потерь электрической энергии, вызванных хищениями.



