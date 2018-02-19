17 февраля около 6.00 утра в отделение реанимации Татарской ЦРБ был доставлен 25-летний местный житель. Врачи диагностировали у мужчины множественные ножевые ранения. Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что потерпевший распивал спиртное со своим соседом. Между ними произошла ссора, и 18-летний подозреваемый в пылу конфликта несколько раз ударил потерпевшего ножом. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном.