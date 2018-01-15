В Усть-Тарке сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже. В период с 12 по 13 января из дома по улице Комсомольской были похищены 4000 рублей. Как установили полицейские, в жилище злоумышленник проник путем свободного доступа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего безработного жителя села Щербаки, ранее судимого за аналогичное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Подозреваемый дал признательные показания.