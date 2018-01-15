Добавить комментарий (1)

13 января в 16.40 в Татарске в магазине по пер. Пожарный один из посетителей взял с прилавка продукты питания и, не рассчитавшись за покупку, попытался скрыться, однако на был задержан охранником. О случившемся было сообщено в полицию. Прибывшие на место полицейские установили личность задержанного - им оказался безработный и ранее неоднократно судимый местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на грабеж). Проводится расследование. Кроме того, в соответствии со ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) подозреваемый помещен в спецприемник на 15 суток.