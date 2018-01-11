15 декабря в полицию обратился житель дома по улице Центральной с. Лопатино Татарского района. Мужчина рассказал правоохранителям, что в его отсутствие из дома пропали 2 фляги и бензопила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 22-летнего местного жителя. Подозреваемый был задержан. В ходе обыска у гражданина обнаружено и изъято похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.