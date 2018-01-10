Спаситель учил людей помогать нуждающимся, посещать больных и заключенных, быть отзывчивыми и милосердными. Всегда. Но есть немало праздничных дней, когда мы, люди, особенно должны стремиться к добру и взаимовыручке. Один из таких периодов - святки - время добрых дел. И воскресные школы Татарска не растерялись, а решили использовать эти светлые дни максимально эффективно.

Так, 8 января ученики воскресных школ Татарска посетили пациентов ЦРБ и пожилых из дома престарелых. Ребят сопровождали педагоги воскресных школ Елена Зыкова, Людмила Лобко и Марина Юркова, а также настоятель храма св. Иоанна Кронштадтского Роман Клевцов.

Чем порадовать больных и стариков? Дети пели песни, читали стихи, показывали зрителям сценки из истории Рождества Христова, удивляли взрослых загадками, касающимися Нового Завета. В ответ раздавались аплодисменты, а на лицах людей сияли улыбки.

Не обошлось и без поздравления медперсонала больницы. За правильные ответы медики получали от рябят небольшие призы.

Пожилых людей удалось порадовать еще и простой, но "бодрящей" игровой программой с маленькими сладкими подарками.

Пусть эти святочные дни принесут всем людям утешение, мир, любовь и радость, и каждый попытается стать соучастником в добрых делах.