22 декабря из своего дома, расположенного в Татарске, в медицинское учреждение был доставлен 35-летний мужчина. У пациента было диагностировано колото-резаное ранение. Сотрудники медицинского учреждения сообщили о случившемся в полицию. Прибывшим правоохранителям гражданин пояснил, что ножевое ранение ему нанес сосед.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - 59-летнего ранее не судимого мужчину, проживающего по соседству с потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится расследование.