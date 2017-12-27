Добавить комментарий (2)

В Татарском районе осуждена бывший главный бухгалтер учреждения культуры за присвоение денег. Татарский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летней Ольги Радченко. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В суде установлено, что осужденная в должности главного бухгалтера учреждения культуры Константиновского сельсовета, используя свое служебное положение, с 12.02.2016 по 29.12.2016 присвоила вверенные ей денежные средства в размере 375 тыс. руб. Радченко присваивала денежные средства путем внесения в реестры на перечисление денежных средств на счета сотрудников завышенных значений заработной платы, отпускных, оплаты листков нетрудоспособности для себя и своей матери, не ставя последнюю в известность об этом. После составления реестров Радченко отправляла их для исполнения в банк, где на счет учреждения культуры поступали денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы. Банк переводил со счета учреждения на счета Радченко и ее матери денежные средства, которые она затем снимала с банковских карт. Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимая вину в совершении преступления в судебном заседании признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением, ущерб возместила в полном объеме до рассмотрения дела в суде. Суд приговорил Радченко к 2 годам лишения свободы (условно).