С 1 сентября этого года иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие гражданство РФ, обязаны принести Присягу гражданина России. Клятва уважать и чтить традиции и историю той страны, на верность которой он присягает, позволит человеку прочувствовать важность и особенность этого события в его жизни, отнестись к нему со всей серьезностью и ответственностью.

11 декабря в отделении по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» впервые прошла торжественная церемония принятия Присяги гражданина РФ иностранцем, приобретшим гражданство РФ. Уроженец Армении Рустам Варданович Киракосян произнес слова Присяги: «Я, добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».





После этого начальник отделения по вопросам миграции Л.Н. Радушкина, поздравив Р.В. Киракосяна с принятием Присяги на верность России, вручила ему паспорт гражданина РФ и Конституцию РФ.

Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Татарский»