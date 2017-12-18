Главный врач Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области Е.Н.Пендюк утвердил План-график периодических медицинских осмотров работников предприятий, учреждений Татарского района на 2018 год. Медосмотры начнутся 8 января и закончатся 28 декабря следующего года. В январе обследование в ЦРБ должны будут пройти 503 человека. Это работники следующих предприятий и учреждений: школы №3, №5, №10, №2, №4, №9, ООО «ТТК», кафе «Перрончик», ИП Силютин, администрация Орловского сельсовета, райпо, ООО «Электронстрой», ООО «Минеральные воды Сибири», ГДК, ООО «Швабе», ИП Сулейманова З.К, магазин «Низкоцен».

Полный график скачать https://yadi.sk/i/iqsuKYjT3Qi3sx

