Профилактика сахарного диабета

Сахарный диабет существует двух типов:

Сахарный диабет 1 типа возникает вследствие недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой,

Сахарный диабет 2 типа более распространен. Характеризуется тем, что инсулин вырабатывается не только в необходимом, но и большем объеме, однако он не находит применение, так как клетки тканей не усваивают его.

Причинами развития сахарного диабета являются:

•наследственная предрасположенность,

•превышение допустимого веса (ожирение),

•частые нервные стрессы,

•инфекционные заболевания,

•другие болезни: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия.

Профилактические меры для сахарного диабета 1 типа

Сахарный диабет 1 типа предупредить невозможно, однако соблюдение некоторых рекомендаций может помочь задержать, приостановить развитие заболевания.

К профилактическим мерам относят:

•Правильное питание. Необходимо следить за количеством искусственных добавок,

употребляемых в пищу, снижать потребление консервированных продуктов, богатых жирами, углеводами. Рацион должен быть разнообразным, сбалансированным, а также включать фрукты и овощи.

•Предупреждение инфекционных и вирусных заболеваний, которые являются одними из причин развития сахарного диабета.

•Отказ от алкоголя и табака. Известно, что вред от этих продуктов огромен для каждого организма, отказавшись от употребления алкогольных напитков, а также курения можно существенно уменьшить риск заболевания диабетом.

Как не заболеть диабетом второго типа

К группе риска заболевания сахарным диабетом 2 типа относятся люди в возрасте старше 45 лет, а также имеющих родственников с сахарным диабетом.

Последствия сахарного диабета могут проявиться в следующих осложнениях: потеря зрения, поражение сердечно-сосудистой системы, ухудшение работы почек. Так как основной после наследственности причиной развития сахарного диабета является ожирение, то профилактика диабета 2 типа должна начинаться с корректировки питания.

•недопустимо голодание и увлечение жесткими диетами,

•есть лучше несколько раз в день, но небольшими порциями и в определенное время,

•не есть, если не хочется,

•разнообразить меню, включить в рацион свежие овощи, фрукты, исключить жирные и консервированные продукты.

Занятия спортом, ежедневные умеренные физические нагрузки также относятся к предупредительным мерам в борьбе с сахарным диабетом. При занятиях спортом активизируется обмен веществ, обновляются клетки крови, улучшается их состав.

Профилактика сахарного диабета- это и сохранение положительного эмоционального духа. Постоянные стрессы, депрессия, нервное истощение могут привести к развитию заболевания. Стоит избегать ситуаций, вынуждающих нервничать, находить варианты выхода из депрессивного состояния.

Центр здоровья Татарской ЦРБ им. 70-летия НСО