Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Татарского района Владимира Михеева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

В суде установлено, что 18 сентября 2017 года, не владея информацией о готовящемся взрыве в здании школы, осознавая, что сообщаемые сведения не соответствуют действительности, Михеев в 4-м часу ночи позвонил со своего мобильного телефона в МБОУ «Казаткульская СОШ» и сообщил сторожу о минировании здания.

О поступившем звонке работники образовательного учреждения сразу сообщили в МО МВД РФ «Татарский» и ФСБ, вызвали медицинских работников.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких взрывных устройств либо веществ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность звонившего, им оказался гражданин Михеев.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Михеева к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Вещественное доказательство по уголовному делу – мобильный телефон, с которого звонил Михеев, конфисковано по приговору суда.

Приговор не вступил в законную силу.