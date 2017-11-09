В Татарске сотрудники полиции по горячим следам задержали грабителя. Днем 8 ноября в полицию поступило сообщение о грабеже в торговом павильоне на ул. Интернациональной. Здесь неизвестный мужчина схватил мешок муки и скрылся с похищенным. Выехавший на место экипаж патрульно-постовой службы полиции, выяснив приметы грабителя, задержал его в полукилометре от места совершения преступления – на ул. Гоголя. Похищенное было изъято, а задержанный – 39-летний ранее судимый за кражу мужчина – доставлен в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.



