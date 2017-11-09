В нашем городе живет несколько радиолюбителей. С одним из них – Николаем Бондаревым – мне довелось познакомиться. Он много рассказал об увлекательных путешествиях в радиоэфире.

– Николай, радиолюбителей называют коротковолновиками, почему?

– Потому что нам для работы выделен диапазон на участке коротких волн и ультракоротких. С помощью них мы связываемся друг с другом. У каждого радиолюбителя есть собственный позывной.

– Какой у Вас?

– Мой UA9OHJ. А произношу я это так: «Юнион Альфа 9 Оскар Отель Джулиет».

– Большой у Вас «коротковолновый» стаж?

– Да, с 79-го года я этим увлекаюсь.

– Как Вы заинтересовались радиолюбительством?

– Узнал об этом, будучи подростком, из статьи, которую прочитал в газете. Очень интересная, помню ее, как сейчас, называлась «На короткой волне». После того, как я пришел из армии, я познакомился с Владимиром Королевым, он объяснил все азы.

– Расскажите про устройство радиостанции?

– Если по простому – это комбинация радиопередатчиков и радиоприемников, включая вспомогательное оборудование для организации радиосвязи.

– Как общаются в эфире радиолюбители?

– Когда связь установлена, происходит обмен позывными и пожеланиями. Для экономии времени используют даже специальный язык и аббревиатуры. Например, 73 – это наилучшие пожелания. За установленный контакт я получаю особую карточку (QSL), документ, который подтверждает радиосвязь. Все они присылаются почтой. Из каких только стран у меня нет карточек! Швеция, Китай, Германия, Чехия и даже Антарктида... Важно отметить, что мы обязаны ответить на все пришедшие в наш адрес карточки.

– У Вас мощное оборудование?

– Работал на неплохой, бывают и лучше, но нет предела совершенству, как говорится.

– А сколько стоит самая дешевая и самая дорогая радиостанция? Чем они отличаются?

– Можно купить тысяч за пять самодельную, а неплохую, б/у, – тысяч за 10. Хорошо, что сейчас не проблема и из-за границы напрямую получить. Если хочется собрать очень мощную – нужно запасти тысяч 50-70. На хороших станциях стоят, например, узкополосные фильтры, которыми можно вырезать все лишне шумы, качество связи на них лучше. А вообще, мощность любой радиостанции можно увеличить, закупив необходимые детали. Думаю, почти все радиолюбители умеют конструировать антенны, что-то изобретать самостоятельно.

– А есть ли коллективные радиостанции?

– Есть такие, там на определённых условиях могут работать операторы, у которых нет лицензии. Создаются они при университетах, школах, центрах детского творчества и т.п. Но в Татарске сейчас нет таких.

– Есть ли в Татарске радиоклуб?

– Нет, но радиолюбители, которые здесь работают, все знают друг друга. Это всего 6-7 человек. Мы все познакомились через Королева, он был нашим наставником.

– Можно ли выходить в эфир совместно, пробовали?

– Конечно, иногда работаем группами. Каждый из своей квартиры выходит в эфир.

– Есть возможность выйти без позывного?

– Нет, это запрещено законом. Да никто и не будет отвечать,

– А компьютеры позволяют заниматься в той или иной форме радиолюбительством?

– Можно проводить сеансы связи с компьютера при помощи программы «Виртуальная шарманка». Это довольно интересно, но не похоже, конечно, на традиционное радиолюбительство.

– Кто-нибудь из Ваших родных занимается радиолюбительством?

– К сожалению, нет. У меня трое детей и девять внуков. Но радиолюбительством не увлекся никто из них. Детей не успел этим заинтересовать, а жаль. Сейчас детям интереснее будет, наверное, радиолюбительство цифровое. Вообще, это очень интересное занятие, только надо рассказывать о нем, рекламировать.

– По радиолюбительству нередко проводятся марафоны. В чем суть таких соревнований?

– Установить максимальное количество связей с разными операторами за установленный срок. Связи-повторы разрешены, но на других диапазонах. Можно работать и телеграфом, и телефоном.

– А как предпочитаете?

– Я чаще работал телеграфом. Но могу и так, и так.

– Николай, а какое у Вас мировоззрение?

– Я верующий человек, православный христианин. Впервые я твердо убедился в том, что земная жизнь – это не конец, еще

будучи мальчишкой. С ребятами поспорили о том, смогут ли они «усыпить» меня, пережав сонные артерии. Переборщили, видимо, и я пережил клиническую смерть. О том, что я тогда видел, и как это было удивительно – невозможно рассказать. Я видел неземное сияние и одновременно все вокруг, будто бы в другом измерении. Крестился только в 39 лет, когда родственник начал рассказывать мне о вере и показывать книги и материалы по этой теме. Долгое время я выполнял определенные послушания в храме.

– Есть у Вас еще какие-нибудь увлечения?

– Одним из моих увлечений был бег, в нашем районе я выигрывал дистанции на 5 км и на 800 метров. Увлекся в 27 лет. Но долго бегал неправильно, нужно было ставить опору, а не просто по-колхозному ноги разбивать. Когда пробежишь – такая радость, и организм совершенно обновляется. На улице мороз, прибегаешь домой, а там уже припасено ведро холодной воды.И обливания тоже советую всем! А еще я играю на баяне, люблю исполнять народные песни.

Николай в очередной раз достает пакет с карточками и улыбается. Столько воспоминаний – невероятно... А сколько знакомств еще впереди! Хорошо все-таки путешествовать на радиоволнах.

СПРАВКА:

Радиолюбитель выходит в эфир на основании выданной ему лицензии (разрешения) с использованием присвоенного ему позывного сигнала. Чтобы получить лицензию, нужно сдать экзамен на знание правил работы в эфире, основ радиотехники. Любительские радиостанции в России подразделяются на четыре категории. От категории зависит максимальная разрешенная мощность передатчика, диапазоны и виды излучения, в которых станция может работать.

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №44 за 2015 год.

P.S. В 2017 году Николай Бондарев ушел в мир иной. Царствие ему Небесное!