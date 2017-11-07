- В.В.Смирнов на встрече с гражданами в Увальском МО
- командно-штабные учения
- день судебного пристава
- заседание комиссии по обеспечению БДД
- интеллектуальная игра для работающей молодёжи
- день призывника
- новые экспонаты в историко-краеведческом музее им.Н.Я.Савченко
- командно-штабные учения
- день судебного пристава
- заседание комиссии по обеспечению БДД
- интеллектуальная игра для работающей молодёжи
- день призывника
- новые экспонаты в историко-краеведческом музее им.Н.Я.Савченко
Источник: ОТС Татарск