- В.В.Смирнов на встрече с гражданами в Увальском МО- командно-штабные учения- день судебного пристава- заседание комиссии по обеспечению БДД- интеллектуальная игра для работающей молодёжи- день призывника- новые экспонаты в историко-краеведческом музее им.Н.Я.Савченко