В отношении жителя Татарского района, незаконно культивировавшего 510 растений мака вынесен обвинительный приговор.

13 октября этого года Татарский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 63-х летнего жителя Татарского района – Геннадия Сарапулова. Он признан виновным в том, что в апреле 2017 г., создав на территории своего домовладения специальные условия для посева и выращивания наркосодержащих растений, высадил не менее 510 растений «Мак рода Papaver (Папавер)», возделывание которого в Российской Федерации запрещено. С апреля 2017 г. по 6 июля 2017 г. он ухаживал за растениями, полол от сорняков и поливал растения мака. Однако 6 июля сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий растения мака были изъяты.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления в судебном заседании признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 231 УК РФ, т.е. в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с установлением испытательного срока в 2 года. Вещественные доказательства по настоящему делу – 510 растений «Мака рода Papaver (Папавер)», в соответствии с приговором суда подлежат уничтожению.