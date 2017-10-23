Граждане Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там .

федеральной целевой программе"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

Граждане представляют в органы местного самоуправления заявление с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения)жилья., а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;

д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

е) разрешение на строительство

Копии документов, указанных представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.

Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного самоуправления заявление с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;

в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей);

д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся последних курсов образовательных организаций);

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным

пунктом 34 настоящего Типового положения

(для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);

з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения)жилья.

и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению). Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Копии документов согласно представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Порядок предоставления социальной выплаты гражданам , молодым семьям и молодым специалистам можно узнать из преложения №4 типового положения кпостановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 ( с изменениями на 16 января2015 года)632122 г.Татарск ул. Ленина 56 контактный телефон-8(383)64 20-862.Подать Заявление на улучшение жилищных условий путем строительства и преобритения жилья на 2019 год можно по адресу 632122 г.Татарск ул. Ленина 56 до 15 июня 2018 года.В кабинет № 41 в рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. до 14 час. 00 мин.Боллее подробно по условиям участия по ФЦП и порядок предоставления социальной выплаты можно узнать:- на официальном сайте Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 ( с изменениями на 16 января 2015 года) « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».- На официальном сайте администрации Татарского района в АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕпредоставления муниципальной услуги для формирования реестров по предоставлению целевой субсидии физическим лицам на строительство/приобретение жилья.