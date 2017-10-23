Администрация Татарского района продолжает прием заявлений на улучшение жилищных условий по Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598
Право на улучшение жилищных условий имеют :
Граждане Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там .
Порядок предоставления социальной выплаты:
Порядок предоставления социальной выплаты гражданам , молодым семьям и молодым специалистам можно узнать из преложения №4 типового положения к федеральной целевой программе"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 ( с изменениями на 16 января2015 года)
Адрес и контактная информация :
632122 г.Татарск ул. Ленина 56 контактный телефон-8(383)64 20-862.
Срок подачи заявления:
Подать Заявление на улучшение жилищных условий путем строительства и преобритения жилья на 2019 год можно по адресу 632122 г.Татарск ул. Ленина 56 до 15 июня 2018 года.
В кабинет № 41 в рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. до 14 час. 00 мин.
Граждане представляют в органы местного самоуправления заявление с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения)жилья., а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.
г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
е) разрешение на строительство
Копии документов, указанных представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.
Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного самоуправления заявление с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся последних курсов образовательных организаций);
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 34 настоящего Типового положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения)жилья.
и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению). Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Копии документов согласно представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Боллее подробно по условиям участия по ФЦП и порядок предоставления социальной выплаты можно узнать:
- на официальном сайте Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 ( с изменениями на 16 января 2015 года) « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
- На официальном сайте администрации Татарского района в АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
предоставления муниципальной услуги для формирования реестров по предоставлению целевой субсидии физическим лицам на строительство/приобретение жилья.
Право на улучшение жилищных условий имеют :
Граждане Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там .
Порядок предоставления социальной выплаты:
Порядок предоставления социальной выплаты гражданам , молодым семьям и молодым специалистам можно узнать из преложения №4 типового положения к федеральной целевой программе"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 ( с изменениями на 16 января2015 года)
Адрес и контактная информация :
632122 г.Татарск ул. Ленина 56 контактный телефон-8(383)64 20-862.
Срок подачи заявления:
Подать Заявление на улучшение жилищных условий путем строительства и преобритения жилья на 2019 год можно по адресу 632122 г.Татарск ул. Ленина 56 до 15 июня 2018 года.
В кабинет № 41 в рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. до 14 час. 00 мин.
Граждане представляют в органы местного самоуправления заявление с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения)жилья., а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.
г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;
д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
е) разрешение на строительство
Копии документов, указанных представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке.
Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного самоуправления заявление с приложением:
а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательной организации о его обучении на последнем курсе этой образовательной организации;
в) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) копии свидетельства о рождении (или об усыновлении) ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
е) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся последних курсов образовательных организаций);
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 34 настоящего Типового положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);
з) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере 30% от расчетной стоимости строительства (приобретения)жилья.
и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на строительство жилья, а также документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению). Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Копии документов согласно представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Боллее подробно по условиям участия по ФЦП и порядок предоставления социальной выплаты можно узнать:
- на официальном сайте Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 ( с изменениями на 16 января 2015 года) « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
- На официальном сайте администрации Татарского района в АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
предоставления муниципальной услуги для формирования реестров по предоставлению целевой субсидии физическим лицам на строительство/приобретение жилья.
Источник: Администрация Татарского района