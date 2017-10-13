Воспитанники Центра помощи детям Татарска приняли участие в конкурсе на лучшее сочинение среди детских домов Новосибирской области на тему: «Почему я люблю ХК «Сибирь», организованном благотворительным фондом «Солнечный город» и хоккейным клубом. Всего в конкурсе приняли участие 25 детей из семи детских домов.







Наградой лучшим авторам сочинений стала поездка с командой «Сибирь» на матч КХЛ. Одним из двух победителей конкурса сочинений стал воспитанник Центра помощи детям Евгений Кайгородов.



Женя вместе со своим товарищем из Чистоозерного побывали на тренировке новосибирских хоккеистов в ЛДС «Сибирь», познакомились с игроками, а затем вместе с ними отправились на самолете в Казань, где болели за нашу команду на матче с клубом «Ак Барс». Также ребята совершили прогулку по городу, посетили достопримечательности Казани.



Три дня, проведенные с игроками и сотрудниками ХК «Сибирь», пролетели незаметно, но эмоции и впечатления останутся у Жени на всю жизнь. Участие в таких конкурсах и проектах - хороший стимул для занятий спортом всем ребятам нашего Центра.

Александр Русаков, зам.директора Центра помощи детям



