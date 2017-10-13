20-22 октября в ЛДС «Юность» пройдёт межрегиональный турнир по хоккею «Осенний лёд» среди женских команд 2001-2006 г.р. Турнир проводится Федерацией хоккея «Сибирь - Дальний Восток» для отбора кандидатов в сборную команду Сибирского федерального округа и участия в Спартакиаде России Межрегионального координационного центра «Сибирь - Дальний Восток». В турнире примут участие команды Татарска, Новосибирска, Иркутска и Ачинска. Первый матч турнира состоится 20 октября в 17.00. Торжественное открытие турнира пройдет в 19.00.