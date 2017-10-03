Полицейские задержали подозреваемую в квартирной краже. В начале апреля неизвестный свободным доступом проник в квартиру дома на улице Юбилейной в селе Новопокровка Татарского района, откуда похитил ковер. Сумма ущерба, причиненного хозяевам, составила тысячу рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 39-летнюю женщину без определенного места жительства, ранее судимую за кражу и неуплату средств на содержание детей. Похищенное было сбыто, однако сотрудники полиции установили место сбыта и изъяли его. Проводится расследование.