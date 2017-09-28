Добавить комментарий (1)

В Татарской ЦРБ информацию новосибирских «Вестей» в отношении работников центральных районных больниц http://okolica.net/news/rayon/2530.html назвали некорректной. Главврач Е.Н. Пендюк пояснил, что запись пациентов на консультативный приём к специалистам областной консультативно-диагностической поликлиники Новосибирской областной клинической больницы производится в соответствии с утвержденным порядком. Техническая возможность и умение работников Татарской ЦРБ обеспечены с момента внедрения вышеуказанного порядка в полном объёме. После подачи заявки лечащим врачом для записи на консультативный приём в областную поликлинику ответственным работником в тот же день производится запрос даты консультации к определённому специалисту в электронной системе. Предоставление даты консультации специалистами областной поликлиники производится по мере наличия свободных мест врачей-специалистов.



