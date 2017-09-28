Добавить комментарий (1)

В Татарской ЦРБ информацию новосибирских «Вестей» в отношении работников центральных районных больниц http://okolica.net/news/rayon/2530.html назвали некорректной. Главврач Е.Н. Пендюк пояснил, что запись пациентов на консультативный приём к специалистам областной консультативно-диагностической поликлиники Новосибирской областной клинической больницы производится в соответствии с утвержденным порядком. Техническая возможность и умение работников Татарской ЦРБ обеспечены с момента внедрения вышеуказанного порядка в полном объёме. После подачи заявки лечащим врачом для записи на консультативный приём в областную поликлинику ответственным работником в тот же день производится запрос даты консультации к определённому специалисту в электронной системе. Предоставление даты консультации специалистами областной поликлиники производится по мере наличия свободных мест врачей-специалистов.
«Почему жители районов месяцами не могут попасть на прием к узким специалистам областной поликлиники? «В ситуации разберемся», — заявил новосибирский губернатор. Как удалось выяснить корреспондентам «Вестей», проблема в том, что не во всех районных больницах умеют пользоваться медицинской информационной системой.
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Проверим, насколько это является сдерживающим. Областная больница является мощным консультационным центром. Мы создали семь межрайонных сосудистых центров, и они сегодня великолепно справляются, с точки зрения координации. Рассмотрю. Уточним, что там является сдерживающим».
Напомним, «Вести» рассказывали о дефиците электронных талонов в областной поликлинике. Жительница Бердска 9 месяцев не могла попасть к сурдологу, а женщина из Татарска полгода добивалась консультации нефролога. Право записи к врачам есть только у районных участковых через медицинскую информационную систему, которую устанавливают по области с 2015 года, но, как утверждают областные врачи, до сих пор не во всех больницах научились в ней работать — отсюда и очереди. Конечно, есть и другие проблемы. Нехватка кадров — к примеру, в областной поликлинике сегодня работает один сурдолог, а должно быть два»
Светлана Цуканова, жительница г. Татарска: «Сколько раз обращалась – никаких результатов. И к заместителю главного
врача – мне сказали: «Вас таких много. Очередь большая». По какой причине не
идет запись, непонятно» – «То есть, вас просто не записывали?» – «Говорят, что
областная поликлиника не дает места» – «А сами в областную пытались звонить?» –
«Да, звонила. Говорят – пожалуйста, спокойно можно, пусть ваша поликлиника
записывает, очереди никакой нет».
Врачи областной клинической больницы лукавят, вводят в заблуждение губернатора и граждан? Кто записывает на приём в областную больницу "районные участковые" или "лечащие врачи"?