24 сентября неизвестный сорвал запоры с двери в доме по переулку Гвардейский в Татарске. Попав внутрь дома, злоумышленник забрал оттуда три подушки от мягкой мебели и холодильник. Общая сумма ущерба, причиненного хозяевам имущества, составила 4400 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении данного преступления 23-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичное преступление. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в жилище). Проводится расследование.