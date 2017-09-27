Жители районов Новосибирской области не могут попасть в областную больницу из-за некомпетентности сельских врачей. «Двойку» за работу на компьютере сегодня поставили своим районным коллегам областные врачи. Сельские жители месяцами не могут попасть на прием к узким специалистам областной поликлиники, потому что до сих пор не во всех районах освоили программу «Электронная регистратура».

Светлана Цуканова, жительница Татарска, не верит своему счастью – сейчас ее примет нефролог в областной поликлинике. Ждала она этого полгода. Пригласили на консультацию только после вмешательства «Вестей».

Светлана Цуканова, жительница г. Татарска: «Сколько раз обращалась – никаких результатов. И к заместителю главного врача – мне сказали: «Вас таких много. Очередь большая». По какой причине не идет запись, непонятно» – «То есть, вас просто не записывали?» – «Говорят, что областная поликлиника не дает места» – «А сами в областную пытались звонить?» – «Да, звонила. Говорят – пожалуйста, спокойно можно, пусть ваша поликлиника записывает, очереди никакой нет».

Точно такие же проблемы – у жителей Багана, Бердска. На все наши запросы две недели назад областные врачи внятных объяснений не находили. В Минздраве вообще уверены: проблема надумана. Есть лишь частные случаи.

Татьяна Чуй, корреспондент: «Чтобы все-таки услышать ответ на этот вопрос, мы приехали в областную поликлинику в третий раз».

Медучреждение не впервые в центре скандала из-за очередей. Почти два года назад система обращения была построена таким образом, что пациенты могли сами приезжать в Новосибирск и записываться на прием. Регистратуру осаждали с пяти утра. Систему поменяли, ввели электронные талоны, выписывают только в районных больницах. Людской поток сюда иссяк, но талоны-то все равно в дефиците. Областные врачи уверены: одна из причин – «виртуальная» неграмотность. В некоторых районах работать с компьютерной программой «Электронная регистратура» попросту не умеют.

Олеся Науменко, руководитель консультативно-диагностической поликлиники НОКБ: «Любые IT-технологии требуют навыков. Идет неравномерное внедрение, потому что это IT-технологии – сложно людям перейти с бумажной работы» – «Сколько вы уже вводите эту программу?» – «С 2015 года она вводится. В течение двух лет».

Уверена: тормозит процесс обучения еще и нежелание самих медиков. Терапевты, педиатры упорно строчат от руки, а с компьютера предпочитают лишь пыль смахивать.

Конечно, виртуальная неграмотность – не единственная причина. Узких специалистов не хватает. К примеру, сурдолог, к которому не могла 9 месяцев попасть жительница Бердска, оказывается, в учреждении остался всего один, второй – в декрете. Что делать пациентам? Жаловаться, советуют областные врачи, письменно руководителю своей больницы, и звонить на горячую телефонную линию в Минздрав: «Глядишь, глаза чиновникам намозолите, тогда и на прием запишут быстрее». Пока – только так.